Die 3. Feministische Tischgesellschaft fand am 10. Juni 2017 auf der Mariahilferstraße in Wien statt:

Regenbogenparade am 17. Juni 2017

Am 17. Juni findet wieder die Regenbogenparade in Wien statt. Heuer rockt die Hosi Wien Lesbengruppe mit ihrem eigenen Hosiwienlesbengruppefrauentruck. Wir freuen uns über die tatkräftige Unterstützung von: Plattform 20000 Frauen, EuropeanLesbian*Conference, Kongress Polnischer Frauen, OBRA und unseren DJanes Miss Mabuka und Countessa. Lasst uns gemeinsam unter dem Regenbogen feiern nach dem Motto: Many colours – One community!

Frauen vereint für ein friedliches Europa in einer friedlichen Welt

WILPF – Rom-Erklärung als pdf hier

Europa steht 2017 am Scheideweg – Kooperation und Errungenschaften stehen auf dem Spiel. 60 Jahre nach den römischen Verträgen hat die EU viel Kredit verloren bei Frauen, die an Frieden und Gerechtigkeit, ein gutes Leben in Sicherheit und Beteiligung an Entscheidungen glaubten.

Unsere feministische Vision war und ist inklusiv, gleichberechtigt, demokratisch, gerecht, nachhaltig und friedlich. Sie setzt auf Pluralismus, Diversität und die Garantie von Rechten. Sie ist für IFFF/WILPF die Brücke von der Vergangenheit in die Zukunft.

„Fuck you“ – Beinahe eine Buchrezension zum Internationalen Frauentag am 8.3.2017

von Luise Gubitzer

„Eine Poesie des „Fuck you““ ist die Überschrift eines Kapitels in dem 2016 erschienenen Buch einer jungen Feministin, Margarete Stokowski, mit dem Titel „Untenrum frei“.

„Ihre Sorgen möchten wir haben“ …

… wirbt ein Versicherungskonzern für Kunden. Ähnlich agieren Integrationsminister Kurz und FPÖ-Chef Strache, indem sie aus einem Stückchen Stoff zuerst ein Problem machen, das sie dann zu beseitigen versprechen. Wie das Amen im Gebet werden in regelmäßigen Abständen Debatten inszeniert. Wir erinnern uns z.B. an die Burkini-Debatte im Sommer, die einzig den Sinn hatte, abzulenken von den wirklich tiefgreifenden Problemen, vor denen unser Land steht. Nun im Winter kommt das Kopftuchverbot, das Strache, Kurz und auch Integrationsexperte Faßmann fordern.

„Kampfzone Frau“

Artikel von Judith Belfkih, Wiener Zeitung 12.1.2017

Vom Kopftuch bis zur Abtreibung – der weibliche Körper ist immer wieder Schauplatz von politischen Diskussionen.

Der Kampf um den Körper der Frau ist wieder entflammt. Aktuelles Thema ist einmal mehr das leidige Kopftuch, das Außenminister Sebastian Kurz jetzt gerne aus dem öffentlichen Dienst verbannt sähe. Sieht man keine Frauen mit Kopftuch, ist Integration geglückt, scheint die simple Formel dahinter zu sein. Ein Trugschluss, denn die einzige Konsequenz eines Kopftuchverbotes ist die Diskriminierung von muslimischen Frauen und Mädchen.

Dokumentation der 2. Internationalen Marxismus-Feminismus-Konferenz

7.-9. Oktober 2016

im Atelierhaus der Akademie der Bildenden Künste, ehemals Semperdepot

Lehargasse 6, 1060 Wien.

Frauen, der ökonomische Faktor

Artikel von Bärbel Danneberg, erschienen in der Volksstimme Oktober 2016:

Frauen, der ökonomische Faktor.

Tausend Mal beklagt, immer wieder gesagt und dennoch unerhört: Die Krise des Sozialstaates trifft Frauen in besonderem Maß.

Feministische Sichtweisen auf das Grundeinkommen

Grundeinkommen aus feministischer und postpatriarchaler Perspektive von Ronald Blaschke

Pünktlich zur 9. Inter­nationalen Woche des Grundein­kommens erscheint ein Sammel­band von Autor_innen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, der ver­schie­dene feminis­tische Sichtweisen auf das Grund­ein­kommen zusammenführt.

